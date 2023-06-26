Лавров заявил о солидарности с РФ многих зарубежных коллег по событиям 24 июня

Многие зарубежные коллеги выражали солидарность из-за мятежа руководства ЧВК «Вагнер». Об этом 26 июня сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег. Многие из них высказывали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства», — сказал он телеканалу RT.

Министр отметил, что зарубежные коллеги просили не говорить об этих звонках публично, поэтому он будет уважать их просьбу.

Лавров также опроверг заявления западных СМИ о том, что лидеров стран Африки охватила паника из-за мятежа. По его словам, прошедшие события не повлияют на помощь России в их борьбе с терроризмом.

«Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена», — отметил Лавров.

По его словам, африканские лидеры также выражали солидарность российскому руководству. В связи с этим Лавров исключил влияние конъюнктурных моментов на отношения РФ со странами континента.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.