Тарасова назвала Костомарова сильным духом человеком

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала фигуриста Романа Костомарова сильным духом человеком. Так она высказалась о спортсмене в беседе с «Известиями».

«Он сильный духом человек. Хочу пожелать ему терпения и здоровья», — заявила Тарасова.

В этот день стало известно, что медики из Германии консультировали Костомарова по установке протезов. На данный момент у спортсмена стоят временные биометрические протезы, однако ему пока сложно ими управлять. Сейчас для него делают новые, более легкие протезы.

Сам фигурист в этот день опубликовал в своем Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео тренировки с протезами.

Реабилитацию Костомарова ежедневно ведут специалисты, в том числе психологи, однако 20 июня источник «Известий» сообщил, что фигурист отказался от терапии, пройдя только пару сеансов весной.

Костомарова госпитализировали 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторой информации, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и чистке кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.