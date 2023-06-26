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Политолог объяснил заявление партии «Шор» о теневом правительстве в Молдавии

Политолог Аверьянов: «Шор» в Молдавии совершит ребрендинг и продолжит свою деятельность
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Фото: ТАСС/Вениамин Демидецкий
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Оппозиционная партия «Шор», которую Конституционный суд Молдавии признал вне закона, совершит ребрендинг и продолжит свою деятельность. Об этом 26 июня «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

Ранее в этот день лидер партии «Шор» Илан Шор сообщил, что в ближайшем времени в Молдавии появится теневое правительство, «которое будет помогать ряду отраслей выживать в сегодняшней социально-экономической ситуации».

«По сути, мы имеем дело с ребрендингом партии «Шор», которая была запрещена по решению Конституционного суда Молдавии. Илан Шор и его соратники продолжат свою деятельность, но уже под новый вывеской», — сказал политолог.

По мнению Аверьянова, есть все основания полагать, что репрессивные меры правительства Молдавии против Шора обернутся повышением рейтинга его политической силы.

«Возможно, что к следующим парламентским выборам «Шор» будет уже главной оппозиционной силой и оттеснит Блок коммунистов и социалистов. Я также не исключаю, что партия во главе с Иланом Шором даст бой нынешний правящей партии в Молдавии во главе с [президентом страны] Майей Санду. Для России это будет хорошо, поскольку Шор придерживается прагматичных взглядов, а прагматика диктует необходимость для Молдавии выстраивать добрые отношения с РФ», — сказал эксперт.

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Партию «Шор» признали в Молдавии вне закона 19 июня. Из решения суда следует, что депутаты фракции сохранят свои мандаты в парламенте, однако политсила будет расформирована. После этого парламентарии смогут действовать только как независимые депутаты.

В Евросоюзе принятое решение назвали правомерным.

Данное решение поддержала и президент Молдавии Санду. По ее словам, эта партия якобы была создана путем коррупции и для коррупции и представляет собой опасность как для конституционного строя, так и для безопасности государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет партии «Шор», указала на деградацию демократии в Молдавии.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии попросило КС проверить законность оппозиционной партии, которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. Митингующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, также указывали на рекордную инфляцию и нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ.

На фоне этого руководство «Шор» обвинили в незаконном финансировании и продвижении интересов некоего иностранного государства, а также в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

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