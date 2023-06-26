За прошедшую неделю в Москве зарегистрировано 160 ДТП

В период с 19 до 25 июня в Москве зафиксировали 160 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых трое человек погибли и еще 174 получили ранения. Об этом сообщает 26 июня Telegram-канал московской ГИБДД.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, самыми распространенными видами происшествий на дороге на прошедшей неделе стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов ― всего известно 64 и 26 случаев соответственно.

Среда стала самый аварийным днем в столице. 21 июня в Москве было зарегистрировано 28 аварий, в то время как 25 июня оказался самым спокойным днем ― тогда в городе произошло всего 15 ДТП.

С участием мотоциклов произошло 19 аварий, а с участием велосипедистов ― 13 столкновений.

22 июня российские автодилеры начали продажи японского кроссовера Toyota Corolla Cross. Цены на автомобиль начинаются от 2,85 млн рублей.

Новинка оснащена двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 169 л.с. в паре с вариатором с приводом на переднюю колесную ось.