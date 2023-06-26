В турецком Измире вспыхнул лесной пожар

В Турции в лесной зоне в районе Бука в Измире вспыхнул пожар. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает местное издание TRT.

Причина возгорания пока не установлена. В тушении приняли участие пять вертолетов, два самолета, пять автомобилей водоснабжения, три автомобиля быстрого реагирования и четыре бульдозера.

Возгорание удалось локализовать. Экстренные службы продолжают работать на местности.

Ранее, 23 июня, стало известно о лесном пожаре в окрестностях турецкого курорта Мармарис. В тушении пламени участвовали пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. Во время тушения пожара в районе возгорания был обнаружен труп. Турецкой прокуратурой было установлено, что пожар начался в результате умышленного поджога. Подозреваемый или подозреваемые выбросили тело убитого мужчины в лес и подожгли его, чтобы скрыть следы преступления.