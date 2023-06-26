Москвич умер во время тренировки в бассейне
Мужчина умер во время персональной тренировки в бассейне фитнес клуба в Москве. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил «Известиям» источник.
Инцидент произошел днем 24 июня в оздоровительном учреждении на Ленинградском проспекте. В процессе занятия с тренером 77-летний москвич почувствовал себя плохо и пожаловался на сердце.
Сотрудники фитнес клуба вызвали скорую помощь, однако помочь пенсионеру не удалось. Труп мужчины направили в морг. Полиция выясняет обстоятельства.
30 апреля восьмилетняя девочка умерла после посещения одного из бассейнов города Балаково Саратовской области, следственные органы начали проверку.