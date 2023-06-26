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ЧВК законодательно лишили возможности заключать контракты с судимыми

Крашенинников: закон уже лишил ЧВК возможности заключать контракты с судимыми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Семен Орлов
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Закон о праве судимых россиян заключать контракты с Вооруженными силами РФ, подписанный президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе, уже лишил возможности ЧВК заключать контракты о службе с такой категорией граждан. Об этом 26 июня сообщил журналистам глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, ранее «была история, когда ЧВК могли брать тех, кто находится под приговором, и заключать с ними контракты». Сейчас контракты заключаются только с Министерством обороны.

«Поэтому в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у них [ЧВК] уходит — ушла уже, они уже не могут оттуда брать [людей по контрактам]», — указал парламентарий

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24 июня Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Документ установил правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, призванных на военную службу по мобилизации, заключающих контракты с Минобороны.

Контракт Минобороны может быть подписан с уже отбывшими наказание или погасившими судимость, совершившими преступления небольшой или средней тяжести и в отношении кого предварительное расследование приостановлено.

До этого, 22 июня, в Минобороны России сообщили, что в рамках реализации приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством.

В тот же день глава Минобороны отметил, что к концу июня в Вооруженных силах РФ будут сформированы резервная армия и армейский корпус. Они получат около 3700 единиц техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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