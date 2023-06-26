Тренировка Цукерберга

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ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
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Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Общество
Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей
Мир
В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП
Армия
ВС РФ высокоточным оружием поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

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