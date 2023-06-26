В ООН обвинили Польшу в принудительной высылке мигрантов в Белоруссию

Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию после успешного пересечения ими границы. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

В Польше на основании законодательных положений 2021 года задержанные после пересечения границы мигранты были немедленно возвращены на границу и вынуждены вернуться в Белоруссию, заявил Моралес.

«Те, кто не был возвращен, были помещены в охраняемые центры содержания под стражей, находящиеся в ведении польской пограничной службы», — приводит слова спецдокладчика «РИА Новости».

Моралес также призвал Минск и Варшаву провести прозрачные и быстрые расследования по каждому обвинению в насилии или смерти мигрантов, а также предложил Белоруссии, Польше и Европейскому союзу провести обсуждения по проблеме миграции для спасения жизней беженцев.

1 мая стало известно, что Польша на границе с Белоруссией возвела электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.