Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары
Мир
Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Мир
ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Общество
Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей
Мир
В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП
Армия
ВС РФ высокоточным оружием поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

В ООН обвинили Польшу в принудительной высылке мигрантов в Белоруссию

0
Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Agnieszka Sadowska
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша принудительно вернула мигрантов в Белоруссию после успешного пересечения ими границы. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил спецдокладчик ООН по вопросу о правах мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес.

В Польше на основании законодательных положений 2021 года задержанные после пересечения границы мигранты были немедленно возвращены на границу и вынуждены вернуться в Белоруссию, заявил Моралес.

«Те, кто не был возвращен, были помещены в охраняемые центры содержания под стражей, находящиеся в ведении польской пограничной службы», — приводит слова спецдокладчика «РИА Новости».

Моралес также призвал Минск и Варшаву провести прозрачные и быстрые расследования по каждому обвинению в насилии или смерти мигрантов, а также предложил Белоруссии, Польше и Европейскому союзу провести обсуждения по проблеме миграции для спасения жизней беженцев.

Война грузовиков: почему Польша закрывает границу с Белоруссией
Варшава повышает ставки в конфликте с Минском

1 мая стало известно, что Польша на границе с Белоруссией возвела электронный забор протяженностью примерно 206 км. Он оснащен системой камер видеонаблюдения, а также датчиками движения.

Ситуация на границе Белоруссии с государствами ЕС (Польшей, Латвией и Литвой) обострилась в 2021 году, когда к пограничным пунктам хлынули толпы беженцев из стран Ближнего Востока с целью попасть в еврозону. Люди резали колючую проволоку и просили пустить их на территорию ЕС. Белорусские пограничники не раз обращали внимание мирового сообщества на жестокое обращение со стороны Польши и прибалтийских государств в отношении беженцев, против которых применялись силовые методы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023