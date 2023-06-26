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Экс-капитан «Манчестер Сити» Гюндоган перешел в «Барселону»

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Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach
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Немецкий футболист Илкай Гюндоган перешел в «Барселону» на правах свободного агента. Об этом 26 июня сообщил испанский клуб на своем сайте.

«Барселона» и Гюндоган достигли соглашения о переходе немецкого игрока к каталонцам после истечения срока его контракта с «Манчестер Сити». Он присоединится к команде на два сезона, до 30 июня 2025 года, с возможностью остаться еще на один год», — говорится в сообщении.

Сумма отступных в контракте Гюндогана составит €400 млн.

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32-летний полузащитник выступал в составе «Нюрнберга», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Гюндоган являлся капитаном английского клуба и выиграл вместе с ним Лигу чемпионов, чемпионат Англии и Кубок страны.

Ранее, 7 июня, «Барселона» подтвердила, что делала предложение о контракте семикратному обладателю «Золотого мяча» аргентинцу Лионелю Месси.

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