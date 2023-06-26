Вооруженные силы России в понедельник, 26 июня, отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа, сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атаки противника удалось отразить в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — подчеркнул Конашенков в ходе брифинга.

Представитель российского МО отметил, что на донецком направлении в районе населенного пункта Спорное ДНР «действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражены две атаки противника».

ВСУ лишились за сутки до 195 военнослужащих. Также за этот период они потеряли две БМП, шесть автомобилей и две американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Согласно сообщению Конашенкова, на краснолиманском направлении российские силы нанесли поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад Украины в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики (ЛНР), Терны и Торское (ДНР). Кроме того, в ЛНР неподалеку от населенного пункта Кузьмино ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«За сутки уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30», — уточнил генерал-лейтенант.

Днем ранее Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении за сутки в плен сдались трое украинских военных. Помимо этого российские силы смогли уничтожить до 130 боевиков ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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