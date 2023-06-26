На Олимпийских играх в Париже запретят алкоголь на трибунах

В Париже запретят употребление алкоголя на площадках проведения Олимпийских игр (ОИ). Об этом сообщает Parisien со ссылкой на оргкомитет.

«Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина, перед тем как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован. Организационный комитет Олимпийских игр решил отказаться от алкогольных напитков», — говорится в статье.

Ограничения не будут касаться зрителей с VIP-билетом. Причиной запрета стал закон страны, который запрещает использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий, уточняет «Газета.Ru».

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

9 июня президент МОК Томас Бах обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном возможность участия российских и белорусских спортсменов на ОИ в Париже. Тогда оба участника переговоров подтвердили, что страна проведения Игр поддержит решение МОК о выступлении граждан РФ и Белоруссии на соревнованиях.