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В Монголии за последние три года от чумы умерли четыре человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Монголии чумой с 2020 по 2022 год заболело девять человек, из них четверо умерли. В этом году случаи заражения инфекцией не зафиксированы, сообщил 26 июня Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

«В этом году еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания чумой в нашей стране. За три года с 2020 по 2022 [год] включительно было девять зараженных этой инфекцией, пять человек выздоровели, четверо умерли», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью центра Энхбаяр Дулмаа.

Она рассказала, что с 1999 по 2019 год чумой в стране заразились 60 человек, из них скончались от инфекции 18.

Две трети территории Монголии входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Благодаря постоянному мониторингу с 1959 по 1990 год стало известно, что на этой территории циркулировал возбудитель чумы, относящийся к алтайскому, реже улэгейскому подвидам. Характерная особенность чумного микроба этих подвидов — избирательная вирулентность и низкая эпидемическая опасность.

Заражение чумой в Монголии и в приграничных российских республиках Алтай и Тува в основном возникают из-за разделывания тушки сурка-тарбагана и употребления в пищу его мяса. Поэтому охота на него запрещена с 2005 года.

То тут, то штамм: в России изобрели вакцину от африканской чумы свиней
Новый препарат поможет защитить поголовья животных от уничтожения

Ранее, 23 июня, сообщалось о выявлении 137 природных очагов чумы в Монголии в граничащих с Россией регионах. В зоне повышенного риска оказались западные регионы на границе с Китаем и Россией, где каждый год регистрируют случаи заболевания людей чумой.

В мае в России разработали кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ вирусом африканской чумы свиней (АЧС) — одного из самых опасных заболеваний в животноводстве.

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