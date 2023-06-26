Минимум 17 машин пехоты Bradley, которые США отправили на Украину, повреждены или уничтожены, а этот показатель превышает 15% от обещанного числа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) 26 июня, сославшись на высокопоставленного американского чиновника.

В марте Соединенные Штаты пообещали 113 боевых машин Bradley, отметила газета.

«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, ее армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют ее планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием», — говорится в материале.

Обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в статье для The Atlantic заявил 24 июня, что западная военная техника не спасает Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражений по причине эффективности русского оружия. Он написал, что у российской стороны больше военно-воздушных сил. Автор также обратил внимание на то, что по технологическим характеристикам российские самолеты превосходят украинские.

В Сети на следующий день опубликовали фотографии разгромленной колонны ВСУ с западной техникой на ореховском направлении в Запорожской области. На фото замечены танки Leopard, БМП Bradley, а также другая западная техника.

Как написало агентство InfoBRICS 14 июня, Украина лишилась значительной части БМП Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии. Из девяти машин шесть были разбиты в боях под Ореховом, три получили повреждения, но подлежали ремонту, отметила «Газета.Ru». На тот момент наступление ВСУ находилось в активной фазе, при этом Киев не достиг почти никаких заметных результатов.

Днем ранее российский президент Владимир Путин во время встречи с военкорами в Кремле заявил, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сей день. Глава государства указал на отсутствие каких-либо успехов украинской армии, а потери ВСУ в личном составе приближаются к катастрофическим.

Тем временем Путин обратил внимание на то, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По его словам, Вооруженными силами России было уничтожено 25–30% техники Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.