Реклама
Прямой эфир
Мир
В Испании объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары
Мир
Экс-разведчик США обвинил ВСУ в попытке устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС
Мир
ЕС ввел девятый пакет санкций против Ирана за «нарушения прав человека»
Общество
Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Германия разместит в Литве еще 4 тыс. военнослужащих
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Политика
Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана
Общество
Мошенники выманили у московского регбиста 2,5 млн рублей
Мир
В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП
Армия
ВС РФ высокоточным оружием поразили склады артиллерийских боеприпасов ВСУ
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году
Сюжет:

В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП

NYT: на Украине повреждены или уничтожены 17 БМП, которые США передали ВСУ
0
Фото: Global Look Press/Sgt. John Schoebel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимум 17 машин пехоты Bradley, которые США отправили на Украину, повреждены или уничтожены, а этот показатель превышает 15% от обещанного числа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) 26 июня, сославшись на высокопоставленного американского чиновника.

В марте Соединенные Штаты пообещали 113 боевых машин Bradley, отметила газета.

«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, ее армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют ее планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием», — говорится в материале.

Оценка успеха: российская армия отбила все атаки противника
ВФУ за неделю так и не смогли прорвать нашу оборону, потеряв не менее двух бригад, отмечают эксперты

Обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в статье для The Atlantic заявил 24 июня, что западная военная техника не спасает Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражений по причине эффективности русского оружия. Он написал, что у российской стороны больше военно-воздушных сил. Автор также обратил внимание на то, что по технологическим характеристикам российские самолеты превосходят украинские.

В Сети на следующий день опубликовали фотографии разгромленной колонны ВСУ с западной техникой на ореховском направлении в Запорожской области. На фото замечены танки Leopard, БМП Bradley, а также другая западная техника.

Как написало агентство InfoBRICS 14 июня, Украина лишилась значительной части БМП Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии. Из девяти машин шесть были разбиты в боях под Ореховом, три получили повреждения, но подлежали ремонту, отметила «Газета.Ru». На тот момент наступление ВСУ находилось в активной фазе, при этом Киев не достиг почти никаких заметных результатов.

Днем ранее российский президент Владимир Путин во время встречи с военкорами в Кремле заявил, что масштабное украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается по сей день. Глава государства указал на отсутствие каких-либо успехов украинской армии, а потери ВСУ в личном составе приближаются к катастрофическим.

Тем временем Путин обратил внимание на то, что танки Leopard, как и машины Bradley, прекрасно горят. По его словам, Вооруженными силами России было уничтожено 25–30% техники Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023