«Плов-Центр» закрыли в Туле из-за антисанитарии

В Туле специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели проверку кафе «Плов-Центр». Ей предшествовало обращение посетителя кафе о нарушении там санитарно-эпидемиологических требований.

Во время проверки факты грубых нарушений подтвердились. В частности, не соблюдались требования к содержанию помещений, обработке посуды и инвентаря, хранению упаковочных материалов. Также отсутствовали условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены.

Сотрудники кафе не контролировали качество и безопасность продукции, а для приготовления блюд допускали использование продуктов без сопроводительных документов, информации об изготовителе и сроках годности, сообщает ТСН24 со ссылкой на ведомство.

В итоге с реализации снято 14 кг продукции, на которой не была указана дата изготовления и срок годности.

Деятельность кафе приостановлена до тех пор, пока не будут устранены все нарушения. Материалы о запрете работы Роспотребнадзор направил в суд для рассмотрения.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что в Иркутской области Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, в котором свыше 100 человек отравились шаурмой.