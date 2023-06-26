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Политолог оценил решение о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской лавры

Польский политолог Пискорский: нужно дождаться ответа Киева о вывозе икон из Киево-Печерской лавры
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Польский политолог Матеуш Пискорский в беседе с «Известиями» в понедельник, 26 июня, заявил, что необходимо дождаться официального подтверждения от Украины договоренностей с ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей.

«Если подтвердят, что такие договоренности существуют, безусловно, тогда, думаю, стоит задать киевским властям определенные вопросы, связанные, во-первых, с тем, какие условия перемещения всех этих объектов, во-вторых, с чем это связано», — сказал политолог.

Пискорский не видит военных рисков для хранения реликвий в монастыре. По его мнению, такое решение должно вписываться в политику Киева.

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Ранее в этот день Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал чудовищной попытку вывезти православные ценности из Киево-Печерской лавры. Он отметил, что информация о планах вывоза культурных ценностей из монастыря носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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