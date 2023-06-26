Политолог оценил вероятность вовлечения стран БРИКС в переговоры по Украине

Политолог Александр Асафов 26 июня в беседе с «Известиями» оценил вероятность вовлечения стран БРИКС в переговоры по Украине без участия России.

Ранее германский телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты из стран Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР, ЮАР и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. По данным телеканала, официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут быть организованы уже в июле текущего года.

«Учитывая, что эти переговоры прошли в строжайшей секретности, я думаю, что речь о дальнейших раундах подобных переговоров стран Группы семи и глобального Юга тоже пройдут не в открытую, поскольку для обсуждения открытой встречи нет повестки, ни единого плана, никаких других совместных, скажем так, намерений, которые можно обсуждать публично», — сказал Асафов.

Маловероятно, что перед саммитом БРИКС, который пройдет в ЮАР 22–24 августа, возможны открытые переговоры с консенсусной позицией в таком составе, отметил политолог.

«Но обсуждаться эта тема будет, поскольку по мнению Украины и западных менеджеров таких контактов, это влияет на контекст проведения грядущего саммита БРИКС», — заключил эксперт.

Ранее в этот день кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков предположил в беседе с «Известиями», что Россия была осведомлена о возможном участии ряда стран БРИКС в переговорах по Украине в Копенгагене.

20 июня политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что мирные инициативы третьих стран по украинскому конфликту включают в себя гарантии для Киева, но все забывают о гарантиях для Москвы. Он указал на то, что мир призывает Россию остановить спецоперацию. Однако кто даст гарантии того, что, подпиши Москва мирное соглашение, его не постигнет участь Минских соглашений, задался вопросом политолог.