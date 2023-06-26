Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ под Антоновским мостом

Информация о том, что украинские войска смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста — ложь и распространяемая Украиной дезинформация. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь», — написал он. Так он отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что ВСУ расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.

По его словам, небольшие группы ВСУ действительно совершили несколько попыток переправиться через Днепр на лодках и укрыться под мостом, но они были уничтожены. Но врио губернатора не исключает, что подобные попытки еще повторятся.

Сальдо призвал доверять только официальным источникам информации.

Ранее, 4 июня, Вооруженные силы РФ ликвидировали 37 украинских боевиков при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский, еще 23 националиста получили ранения.

До этого, в конце апреля, Сальдо заявил о невозможности для украинских войск перебросить технику на левый берег Днепра, поскольку Антоновский мост частично разрушен, а реализовать понтонную переправу не выйдет, так как российские силы потопят ее за несколько минут.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.