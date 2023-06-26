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В ЮНЕСКО опровергли участие в перемещении ценностей из Киево-Печерской лавры

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 26 июня опровергла свое участие в перемещении православных ценностей из Киево-Печерской лавры.

«ЮНЕСКО не участвует в передаче культурных ценностей, упомянутых в заявлении», — заявил ТАСС представитель организации Томас Маллард.

Ранее в этот день Служба внешней разведки России сообщила, что ЮНЕСКО и власти Украины договорились о перевозе икон, мощей и церковной утвари из Киево-Печерской лавры в музеи Европы «для сохранности».

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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал попытку вывоза ценностей чудовищным актом. Он призвал дать верующим Украинской православной церкви (УПЦ) возможность убедиться в сохранности святынь.

13 июня хозяйственный суд Киева на заседании отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры. Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что УПЦ подаст апелляцию на решение суда с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан.

Минкультуры Украины в мае сообщило о передаче 16 корпусов Киево-Печерской лавры в пользование национального историко-культурного заповедника.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года СБУ было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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