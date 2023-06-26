В дипмиссии РФ выразили сожаление о решении Австралии по аренде посольства

Посольство России в Австралии заявило, что сожалеет о решении Верховного суда об отклонении апелляции РФ по аренде на здание диппредставительства.

Посольство обращалось в суд для сохранения договора на аренду участка земли в Канберре.

«Решение <...> вызывает сожаление. Посольство обсуждает дальнейшие шаги с адвокатами», — сообщили «РИА Новости» в российском посольстве 26 июня.

О том, что Австралия перестала сдавать России в аренду землю для нового здания посольства, стало известно в августе прошлого года. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года соответственно. Согласно договору аренды, российская сторона должна была закончить строительство в течение трех лет, однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено. Уточнялось, что данное решение не затрагивает существующее российское посольство.

15 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет решение Австралии о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства РФ и будет вести себя соответствующе.