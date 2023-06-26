Одну из центральных улиц Тюмени перекроют почти на месяц

В Тюмени перекроют одну из центральных улиц города, улицу Грибоедова. Перекрытие будет действовать в районе дома № 8 почти месяц, с 6 по 20 июля.

«Наш город» со ссылкой на городскую администрацию пишет, что причиной ограничений станет капитальный ремонт теплосетей. Объехать участок предлагается по улицам Смоленской и Ялуторовской.

В свою очередь, megatyumen.ru пишет, что с 6 по 16 июля будет действовать перекрытие на улице Фабричной, в районе дома № 6, а также на улице Казачьи Луга, в районе дома по улице Домостроителей, 26/3. Причина та же — капитальный ремонт тепловых сетей.

В конце мая сообщалось, что в Тюмени в 2023 году должны отремонтировать 34 участка дорог общей протяженностью более 22 км. На это из городского бюджета выделено более 770 млн рублей.