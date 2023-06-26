Как создать удачное резюме при поиске работы в 2023 году

Подготовка резюме — первое с чего начинается поиск работы. Его задача помочь понравиться работодателю и произвести хорошее впечатление о себе, как о специалисте. Как грамотно написать резюме, чтобы оно стало именно саморекламой, а не автобиографией, и на что обратить внимание при трудоустройстве в 2023 году, рассказывают «Известия».

Что нужно указать в резюме

Для написания резюме рекомендуется брать период работы за последние пять лет, так как он наиболее актуален и ценен. Резюме должно быть не только информативным и грамотным, но и лаконичным. Его стандартную структуру можно построить по плану: контактная информация, образование, опыт работы, достижения, соответствующие навыки.

Следует корректно указать все свои данные и разместить качественную фотографию. Именно с этого начинается просмотр резюме и складывается первое впечатление о кандидате. Снимок должен быть сделан в профиль без лишних предметов и деталей на заднем фоне, а также в реальном времени.

В разделе «Образование» помимо полного названия учебного заведения также следует указать курсы повышения квалификации, участие в вебинарах или крупных конференциях, которые относятся к желаемой должности.

Более подробно следует описать последние три раздела. При этом перечисление ведется от настоящего времени к прошлому. Писать обо всех процессах нет необходимости. Лучше сделать акцент на тех моментах, где удалось проявить себя лучше всего. Например, привести конкретные показатели рабочих результатов, которые могут продемонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки.

Помимо этого, можно прикрепить рекомендации от предыдущих работодателей. Их наличие необязательно, но заметно повышает доверие к соискателю.

Ошибки при написании резюме

В Интернете можно найти много отзывов экспертов об ошибках в резюме, из-за которых соискатели часто получают отказ. Основная проблема — это слишком краткое или же, наоборот, очень подробное описание. Специалисты призывают избегать крайностей и попытаться найти «золотую середину».

Резюме должно точно соответствовать вакансии и отражать опыт, необходимый для должности. Конечно, каждая компания хочет к себе в команду «ответственных, трудолюбивых и стрессоустойчивых» сотрудников, но в резюме эти общие характеристики мало что значат. Рассказать о своих качествах лучше через реальные примеры: «утвердил 10 проектов», «заключил 20 договоров», «привлек 50 новых клиентов».

Еще одна ошибка при работе над хорошим резюме — использование сложных формулировок и официоза, чтобы «набить себе цену». Однако этот способ мало действует. Рекрутеры или руководители не всегда хотят тратить время на трудночитаемые тексты. Поэтому важно, чтобы информация воспринималась легко и не содержала громоздкие конструкции.

При составлении резюме также лучше отказаться от излишнего креатива и придерживаться сдержанного делового стиля.

Кроме того, даже если опыт и достижения соискателя заслуживают самых высоких похвал, этого всё равно может оказаться недостаточно. Среди множества подходящих резюме рекрутеры скорее заметят того, чьи слова отвечают запросам компании. Поэтому прежде, чем отправлять резюме, следует попытаться найти цель, ради которой был затеян поиск кандидата.

Как оценивает резюме работодатель

Согласно исследованиям «Работа.ру» и «СберПодбор», опубликованным в начале 2023 года, чаще всего соискателям отказывают из-за отсутствия необходимых навыков (74%). Более половины (56%) работодаталей смущали высокие зарплатные ожидания интервьюируемых, а 55% вскрывали обман в ходе собеседования. Еще 15% смущают грамматические ошибки в резюме.

При этом больше 59% работодателей считают важным наличие высшего образования у соискателя. По их мнению, это связано с тем, что во время учебы формируются полезные для карьеры навыки: умение учиться, искать и анализировать нужную информацию. 62% отметили получение прикладных знаний, которые пригодятся в профессии.

Сегодня работодатели также сетуют на то, что большинство соискателей по-прежнему ориентированы на офисную работу и не учитывают экономические изменения, которые стали происходить в стране в последний год. Так, директор по персоналу ООО «Лидеа Рус» рассказала «Известиям», что это преимущественно выпускники 2000–2010-х годов, когда многие учились на менеджеров и юристов с установкой, что «по этим специальностям работа всегда найдется».

Однако западные санкции и курс на импортозамещение подняли волну запроса на новые кадры в реальном секторе. В последние годы этот тренд лишь набрал обороты, отмечает эксперт.

Нужно ли писать сопроводительное письмо к резюме

Готовя резюме, некоторые соискатели игнорируют такой важный инструмент как сопроводительное письмо, и зря. Таким образом у них есть шанс рассказать о себе значительно больше, скорректировав свои опыт и знания под конкретную задачу и вакансию, не меняя резюме.

Также как и рекомендации с прошлого места работы, сопроводительные письма привлекают внимание работодателя, тем самым увеличивая шансы получить приглашение на собеседование. Поэтому эксперты рекомендуют потратить несколько минут на их написание.

В письме нужно указать название интересующей вакансии, объяснить, чем интересна эта работа, коротко написать о релевантном опыте работы и своих профессиональных качествах. В конце должны быть указаны ФИО, телефон и электронная почта.

Где разместить готовое резюме

Сегодня есть много площадок, где можно разместить резюме. Это интернет-порталы, специализирующиеся на трудоустройстве, сайты кадровых агентств и тематические группы в социальных сетях. Задействовать лучше сразу всё.

Если поиск новой работы ведется при сохранении текущей должности и резюме не хочется размещать в публичном доступе, то искать интересные вакансии придется самостоятельно, а резюме отправлять адресно.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой публиковать резюме в открытом доступе стоит с осторожностью. «Светить» информацию о себе в интернете как минимум небезопасно, так как личными данными из размещенного в Сети резюме могут воспользоваться мошенники. Чтобы обезопасить себя, следует установить доступ только для зарегистрированных на сайте компаний.

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