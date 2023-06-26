Петербуржец едва не сломал зубы о 10 рублей из пачки творога

Житель Санкт-Петербурга обнаружил десятирублевую монету в упаковке фермерского творога. По информации телеканала «78», он купил продукт в магазине на Витебском проспекте.

По словам мужчины, он едва не сломал об монету зубы. Покупатель утверждает, что пожаловался в магазин и на горячую линию, но ему только нахамили.

Ранее в июне «Известия» писали, что в России могут провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах. Причина этому — информация в СМИ о многочисленных случаях отравления в летних кафе.