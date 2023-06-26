Посол Молдавии прибыл в МИД РФ

Вызванный в МИД РФ посол Молдавии Лилиан Дарий прибыл в российское внешнеполитическое ведомство. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил корреспондент «Известий».

Дипломат по итогам визита сказал журналистам, что обсудил в дипведомстве двусторонние отношения Москвы и Кишинева.

О том, что Дарий был вызван в российское дипведомство, стало известно ранее в этот день.

До этого, 22 июня, в МИД Молдавии вызвали российского посла Олега Васнецова из-за заявления врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо об ответе РФ на обстрел Чонгарского моста.

Тогда же глава парламента Молдавии Игорь Гросу сказал, что представления о многовековой дружбе двух стран не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Кишинев мог бы поддерживать отношения с Москвой при условии взаимного уважения, хотя такое развитие событий маловероятно.

При этом в начале июня бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией.

28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что нынешние власти Молдавии отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.