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В Воронеже изменят схему движения по Остужевской развязке

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Автомобильное движение на месте строительства путепровода на перекрестке Остужева-Минская в Воронеже организуют по принципу классического кольцевого перекрестка, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Так, вместо «турбокольца» с 10 утра вторника, 27 июня, будет действовать кольцо большое. Его проложили на съездах будущей двухуровневой развязки. На месте строящегося путепровода ориентировать водителей будут инспекторы ГИБДД, пишет ИА «Абирег».

Новая схема движения позволит расширить площадь выполнения работ и будет действовать до полного сооружения путепровода, строительства подходов к нему и запуска развязки. Также для для увеличения пропускной способности на этом участке дороги на улицах Обручева, Остужева и Минская ограничат проезд грузовиков.

Раньше основной объем строительства выполняли в пределах «турбокольца». Рабочие провели монтаж балок пролетных строений, оформили арматурный каркас, обустроили инженерные коммуникации и другое.

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