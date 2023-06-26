Четыре района Якутии попадут в зону падения частей ракеты-носителя

Сразу несколько районов Якутии попадут в зону падения частей ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ее запуск с космодрома Восточный запланирован на вторник, 27 июня, в 14:34:49 мск.

Как уточняет ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу региональной «Службы спасения», траектория полета проходит через южные и западные районы Якутии. Районами падения отделяющихся частей космических объектов определили территории Алданского, Вилюйского, Верхневилюйского и Олекминского районов.

Жителям этих районов рекомендуется воздержаться от посещения лесов в этот период. Безопасность населения и территорий при запуске ракеты-носителя обеспечит служба спасения Якутии. Уже сформированы группы спасателей, которые оснащены необходимым оборудованием и техникой.

После запуска специалисты проведут экологические обследования, а также поиск и эвакуацию отделяющихся частей ракеты-носителя, пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее, 24 июня, сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» № 2–3 установлена на стартовый комплекс Восточного. Новый спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, помощи поисково-спасательной системе.