Мужчина утонул на Центральной набережной Волгограда

Мужчина утонул во время купания в районе причалов на Центральной набережной Волгограда. Причиной трагедии мог стать водоворот.

Информация о происшествии поступила вечером 25 июня. По данным очевидцев, 24-летний мужчина, житель Калмыкии, прыгнул в воду в районе причала № 17 и не вынырнул на поверхность. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

В следственном управлении уточнили, что течение Волги в данном месте довольно сильное, также там имеется водоворот. Тело погибшего пока не найдено.

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