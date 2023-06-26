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Эксперт рассказал о новом виде кибермошенничества

Киберэксперт Егоров: у россиян крадут деньги под видом работы с магазинами косметики
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Мошенники в России запустили фальшивый прием на работу в популярной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии с целью кражи денег у сограждан. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

«Для «трудоустройства» пользователя просят ответить на несколько вопросов: сообщить свой пол, место жительства, возраст и род занятий, а затем пройти пару тестовых заданий, обещая выплату в 500 рублей. В качестве тестового задания новичку отправляют ссылку на сайт, на котором нужно поставить лайк под продуктом и отправить скриншот «работодателю», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

По словам Егорова, люди, принявшие предложение о работе, ежедневно выполняют задания так называемого работодателя на ложном сайте и пополняют баланс своего аккаунта, что является необходимым условием для продолжения работы. Перечисленные деньги вывеси обратно невозможно.

Рассылку от мошенников обнаружили в июне этого года пользователи мессенджера WhatsApp. Желающим трудоустроиться предлагали оценить новые поступления на сайте косметики. Обещанный заработок варьировался от 800 до 8,5 тыс. рублей ежедневно.

Эксперт добавил, что подобные схемы распространены не только на маркетплейсах, но и среди вакансий диспетчера в службе такси и администратора в отеле. Злоумышленники выдают фейковую деятельность что за рутинную удаленную работу. Чтобы уберечь себя от таких случаев, следуют проверять информацию о вакансиях на официальных сайтах организаций.

Эксперт предостерегла от вложения денег в рискованные инвесткомпании

Ранее, 26 июня, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко предостерегла россиян от вложения денег в инвестиционные площадки, которые обещают высокий доход за короткий промежуток времени. Жертвам такого обмана будет крайне сложно добиться справедливости, поскольку по закону отношения между вкладчиком и компанией никак не регламентируются.

18 мая советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров заявил, что опасно общаться с выдающими себя за инвестсоветников мошенниками. С его слов, злоумышленники могут предлагать условия выше средних значений по рынку, внушая иллюзию выгоды. А 15 мая налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский перечислил «Известиям» наиболее опасные уловки ложных инвест-гуру, толкающих пользователей не только расставаться с накоплениями, но и влезать в долги.

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