Экономист Марголин предрек падение курса доллара

Обменный курс рубля может вернуться к своим прежним значениям в ближайшие дни. Такое мнение проректор РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин высказал в понедельник, 26 июня.

«Четких рамок нет. Но ясно, что не существует фундаментальных предпосылок, которые работали бы на ослабление курса рубля и его удержание на тех значениях, которые появились под влиянием событий, происходивших пару дней назад», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Марголин подчеркнул, что колебания курса всегда происходят на фоне непредсказуемых событий. Ситуация, сложившаяся на днях, как раз к ним относится, заключил эксперт.

Ранее в этот день на открытии валютных торгов на Мосбирже курс доллара впервые превысил 86 рублей с 30 марта 2022 года, сообщается на сайте kp.ru. По данным сайта биржи, к 13:12 мск доллар находился на уровне 84,5 рубля, евро — 92 рубля.

15 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.