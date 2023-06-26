Более 40 деревьев вырубили в Петербурге ради нелегальной свалки

В Санкт-Петербурге вырубили более 40 деревьев, чтобы увеличить размер незаконной свалки на Домостроительной улице. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По информации телеканала «78», территорию арендует КПК «Петербургский кредитный союз». Кооператив нанес ущерб окружающей среде на 500 тыс. рублей.

Прокурор обратился в суд, чтобы обязать кооператив очистить земельный участок от отходов и возместить ущерб. Проводится проверка, пишет ИА FlashNord.

Ранее в июне сообщалось, что реку Юрловку в Пензенской области очистят от ила и мусора, чтобы улучшить экологическую обстановку в городе.