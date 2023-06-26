Источник сообщил о вызове посла Молдавии в МИД РФ

В Министерство иностранных дел России был вызван посол Молдавии Лилиан Дарий. Об этом 26 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД РФ.

22 июня в МИД Молдавии вызвали посла России Олега Васнецова из-за заявления врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо об ответе РФ на обстрел Чонгарского моста. Тогда глава парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что Россия якобы пытается помешать процессу евроинтеграции страны, отмечает «Газета.Ru».

В тот день он также заявил, что представления о многовековой дружбе республики с РФ не соответствуют действительности. Политик добавил, что Кишинев мог бы поддерживать отношения с Москвой при условии взаимного уважения, хотя такое развитие событий маловероятно.

Между тем 21 июня сообщалось, что большинство жителей Молдавии не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провела социологическая компания Intellect Group.

В апреле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти Молдавии отождествляет свое стремление к евроинтерграции с процветанием русофобии.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.