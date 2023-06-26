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В Центре Грабаря рассказали об условиях хранения иконы «Троица»

В Центре Грабаря рассказали об условиях хранения иконы «Троица» во время реставрации
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев
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Заведующий отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности реставрационного центра им. Грабаря Елена Проханова рассказала «Известиям» о помещении, в котором будет храниться икона «Троица» Андрея Рублева.

«У нас подготовили специальное помещение, где держатся на одном уровне, — в соответствии с требованиями, нормами — климат, влажность <...> У нас есть такая часть центра, где эти помещения для хранения экспонатов. Там стоит специальная система, которая поддерживает климат-контроль. На всякий случай мы установили камеры видеонаблюдения еще. И также там помещения, где газовые системы пожаротушения», — рассказала Проханова.

Она пояснила, что икону достанут из капсулы, в которой также поддерживается нужная температура — около 18 градусов. Влажность при этом должна быть на уровне 50%, добавила эксперт.

В этой же комнате будут проводиться все реставрационно-консервационные мероприятия. Площадь комнаты составляет около 40 кв. м.

«Троицу» любят: как встречали знаменитую икону в храме Христа Спасителя
Шедевр Андрея Рублева больше не музейный экспонат

18 июня Минкультуры России по просьбе Русской православной церкви продлило пребывание иконы «Святая Троица» в храме Христа Спасителя до 19 июля.

Ранее, 9 июня, министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что ведомство взяло на контроль состояние иконы «Троица» Андрея Рублева, перевезенной из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

4 июня «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя в специальную капсулу. Транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

До этого, 15 мая, сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, икона направится на реставрацию в Центр Грабаря, для работы будет собран научный совет, а реставрация может длиться до года.

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