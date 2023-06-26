Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не закрепились на левом берегу Днепра на позициях под Антоновским мостом, такие утверждения — ложь и пропаганда, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 26 июня.

Таким образом он отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что ВСУ расширяют плацдарм в районе поврежденного автомобильно-пешеходного моста через Днепр, соединяющего поселок Антоновка с городом Алешки.

«Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале врио главы региона.

Однако он не исключил, ВСУ будут продолжать предпринимать новые попытки наступления.

Ранее, 4 июня, Вооруженные силы РФ ликвидировали 37 украинских боевиков при попытке форсировать Днепр и выйти к островам Великий и Бокаевский, еще 23 националиста получили ранения.

До этого, в конце апреля, Сальдо заявил о невозможности для украинских войск перебросить технику на левый берег Днепра, поскольку Антоновский мост частично разрушен, а реализовать понтонную переправу не выйдет, так как российские силы потопят ее за несколько минут.

Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, что форсирование Днепра — сложная операция, которая может оказаться самоубийственной для ВСУ.

На сегодняшний день российские силы контролируют 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, находится под контролем Киева.