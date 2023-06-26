Карта спецоперации на Украине 26 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 июня можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На донецком направлении в районе Спорного ДНР отражены две атаки противника. Потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского ЛНР, Терны и Торского ДНР. В районе Кузьмино ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ. Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены четыре атаки противника в районе Ровнополя ДНР.

На запорожском направлении в районе Работино Запорожской области отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ. В районе Мирного Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ.

Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Новомлынска, Тимковки Харьковской области и Артемовка ЛНР. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

На херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б». В районе Казацкого Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4798 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 356 танков и других боевых бронированных машин, 1131 боевая машина реактивных систем залпового огня, 5238 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 197 единиц специальной военной автомобильной техники.