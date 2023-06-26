Площадь пожаров в Красноярском крае сократилась до 1 га

В Красноярском крае в минувшие выходные, 24 и 25 июня, ликвидировали пять возгораний на площади 842 га. Горели леса в Енисейском, Мотыгинском и Богучанском районах. С огнем боролись около 300 человек, две единицы спецтехники, 18 воздушных судов.

На данный момент, как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, на территории региона зафиксирован только один очаг возгорания. Его площадь — 1 га. Пожар находится в Эвенкийском районе. С ним ведут борьбу восемь человек. В спасательной службе заявили, что ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что на территории Тюменской области с понедельника, 26 июня, отменили особый противопожарный режим. Пожарная обстановка в регионе стабилизировалась с наступлением благоприятных погодных условий. Особый режим действовал в Тюменской области с 3 апреля.