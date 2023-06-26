Почти 1,5 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Оренбуржье

С начала апреля в Оренбургской области 1447 человек пострадали от укусов клещей. За минувшую неделю к медикам обратились 143 пострадавших.

Наибольшая активность вредителей отмечается в Оренбурге, где помощь потребовалась 390 местным жителям. Еще 160 случаев укусов зарегистрировано в Бузулуке, 126 случаев — в Новотроицке. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Укусы клещей зарегистрированы на всех территориях региона, кроме Акбулакского района.

В числе пострадавших 514 детей. Один человек заразился клещевым энцефалитом.

В Удмуртии с начала сезона зарегистрировано почти 40 случаев заражения клещевыми инфекциями. 19 человек заболели боррелиозом.