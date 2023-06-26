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Белоусов назвал стабильной ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах

Белоусов: асфальтовое покрытие на дорогах в южных регионах восстановлено
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются. Об этом 26 июня сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«Коллеги из «Автодора» очень оперативно сработали. К восьми часам утра воскресенья всё было восстановлено, и движение по М-4 Дон начало поэтапно восстанавливаться с часа ночи воскресенья. На сегодняшний момент там движение полностью восстановлено, хотя пробки остаются», — подчеркнул Белоусов на совещании с премьером-министром Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что 24 июня в Минтрансе и «Автодоре» для этих целей был создан оперативный штаб.

По словам Белоусова, железнодорожный и авиационный транспорт работал и продолжает работать в штатном режиме.

Он также прокомментировал ситуацию с банками в регионе. По его словам, примерно в 15 регионах страны отмечалось повышение спроса на наличные, в среднем оно составило порядка 30%. Наиболее активный рост отмечался в Воронжской, Ростовской и Липецкой областях: там спрос вырос на 70-80%.

«Благодаря работе Банка России удалось избежать нарушения штатной ситуации. Все банкоматы работали в штатном режиме, сейчас обстановка стабилизировалась», — отметил Белоусов.

По его словам также в южных регионах вырос спрос на некоторые товары. В Ростовской области на 10-15%, в Воронежской — на 50%. Однако никаких перебоев не было, запасы составляют от двух недель до месяца.

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Ранее, 25 июня, в Ростовской области сняли все ограничения на движение по трассам. В правительстве Ростовской области сообщили, что в Ростове-на-Дону железнодорожные и автовокзалы работают в штатном режиме, движение осуществляется по графику, а билеты находятся в продаже.

В тот же день в Липецкой и Воронежской областях возобновилось автобусное сообщение. Также губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ограничения в регионе на движение личного транспорта будут сняты в течение дня.

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