Две баржи и теплоход сели на мель в Удмуртии

Теплоход «Кавказ» и две порожние баржи сели на мель на реке Каме в Удмуртии. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел днем 25 июня на 1858-м км реки. По данным ИА «Сусанин», на мель сел состав из теплохода и порожних барж, которые следовали под погрузку из Кстово (Нижегородская область) в село Камское в Воткинском районе.

Установлено, что пострадавших при происшествии нет, загрязнения окружающей среды не допущено. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В Астраханской области 18 июня на мель сел речной круизный теплоход, на котором находились 186 пассажиров. Судно не получило повреждений, утечки нефтепродуктов не произошло.