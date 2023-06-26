Пятилетний ребенок погиб при наезде поезда в Ставропольском крае

Электропоезд насмерть сбил пятилетнего ребенка в Ставропольском крае. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Трагедия произошла на перегоне Светлоград — Ипатово утром 24 июня. Мальчик с различными травмами был доставлен в больницу. Врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Об этом сообщает NewsTracker. Сотрудники Минераловодского следственного отдела на транспорте устанавливают, почему ребенок оказался на путях.

В середине июня грузовой поезд насмерть сбил мужчину 1965 года рождения в городе Заводоуковске в Тюменской области. Потерпевший пытался перейти пути в неположенном месте.