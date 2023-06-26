Вдова депутата Колодича до сих пор не вышла из комы

Вдова убитого депутата из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александра Колодича Ирина до сих пор находится в коме, сообщает Telegram-канал «112» в понедельник, 26 июня.

«Врачи отмечают улучшения по показателям, но пока продолжают держать женщину на аппарате искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

55-летняя женщина получила открытую проникающую рану в области передней брюшной стенки, правой груди и ключицы, а также поясницы. Пострадавшую госпитализировали и провели экстренную операцию.

Об убийстве Колодича стало известно 12 июня. На следующий день в Следственном комитете России рассказали о том, что подозреваемый задержан. Работавший в доме депутата наемным садовником сообщил, что конфликт произошел на почве денег. В какой-то момент мужчина отказался следить за садом бесплатно, в результате чего вспыхнула ссора, в ходе которой подозреваемый накинулся на 58-летнего Колодича и забил его до смерти, а также ранил супругу убитого, писала «Газета.Ru».

С его слов, он проговорился о содеянном своему брату, а тот, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы.