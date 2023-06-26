Чрезвычайную пожароопасность спрогнозировали в Нижегородской области

Чрезвычайная пожароопасность ожидается на территории Нижнего Новгорода с 27 по 30 июня. Посещение лесных территорий запрещено.

По данным МЧС, в отдельных территориях Нижегородской области ожидается высокий класс пожарной опасности. При таких условиях возрастает риск природных возгораний. Жителям региона запрещено посещение лесных территорий Кроме того, нельзя поджигать сухую траву и организовывать массовые мероприятия на природных территориях, пишет ИА «НьюсНН».

Штраф за нарушение противопожарного режима составляет до 400 тыс. рублей.

Ранее в этот день режим ЧС ввели в девяти районах Новосибирской области из-за почвенной засухи и аномальной жары.