Пропавших в Охотском море рыбаков нашли живыми

На Камчатке нашли рыбаков, которые пропали 25 июня в Охотском море. Мужчины живы, медицинская помощь им не нужна.

Как рассказали ИА KamchatkaMedia в ГУ МЧС по региону, сотрудники местного филиала Центра ГИМС МЧС во время обследования прибрежной территории заметили людей на берегу в 25 км от села Устьевого.

Рыбаки получили пробоину в лодке, она затонула. Мужчины сумели зацепиться за плавучий буй, их доставила на берег проходившая мимо лодка. До населенного пункта они решили дойти пешком.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что в Сургутском районе ХМАО со дна озера подняли тело утонувшего мужчины. Работы велись на озере, расположенном в районе одного из месторождений.