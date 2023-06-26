Суд приговорил убийцу «колбасного короля» Мавриди к 20 годам строгого режима

Суд приговорил обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Александра Мавриди к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был вынесен 26 июня.

Также ему назначили ограничение свободы сроком 1,5 года.

Еще один фигурант дела Павел Ахмедов получил 13 лет строгого режима. Различные сроки также получили Константин Барский (8 лет), Иван Цуркану (7,5 лет), Денис Грозаву (6,5 лет), Николай Тетеря (6,5 лет) и Александр Бутнару (11,5 лет).

Один из обвиняемых во время судебного заседания устроил дебош. Он был ногами по стеклу, выражая недовольство присутствием журналистов.

21 июня Мавриди принес в суде извинения потерпевшим и полностью признал вину.

Московский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве Маругова в июне прошлого года. В ходе заседания адвокаты Мавриди заявили о том, что у их подзащитного шизофрения. Однако экспертиза признала его вменяемым.

В августе 2021 года Мавриди и еще четверо заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре, отжав и скрутив замки с двери камеры. Мавриди задержали 14 сентября 2021 года благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Позднее он предпринял еще одну попытку побега из СИЗО.

Бизнесмен Маругов — владелец «Озерецких колбас» и «Мясной империи» — был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Мавриди и его напарник Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Помимо убийства бизнесмена Мавриди также обвиняют в похищении человека, вымогательстве, отмывании преступных доходов, незаконном лишении свободы, побеге из-под стражи и незаконном обороте оружия.