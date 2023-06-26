Парад колясок устроят в Биробиджане

В Биробиджане проведут Парад колясок и Парад семей. Мероприятие запланировано на 8 июля и приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

В нем смогут поучаствовать семьи с детьми. Для этого необходимо подать заявку до 5 июля. Шествие пройдет по улицам Ленина, Горького и проспекту 60-летия СССР, а завершится на площади Ленина. Там в 18 часов начнется праздничная программа в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан, сообщает ИА EAOMedia.

В России 8 июля 2023 года отмечается учрежденный указом Владимира Путина праздник — День семьи, любви и верности. Культуролог Наталия Зинович ранее поясняла, что День семьи, любви и верности связан с жизнью Петра и Февронии, которые были канонизированы православной церковью в XVI веке. История их жизни была описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских». Их семейная жизнь стала символом преданности.