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Мишустин призвал к консолидации общества

Мишустин: для обеспечения суверенитета и независимости страны важна консолидация общества
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Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к консолидации общества и указал на важность обеспечения суверенитета страны.

«Сегодня Россия переживает важный период в своей истории. Против нас <...> направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада», — заявил он на совещании с вице-премьерами 26 июня.

Глава правительства указал, что главным в этих условиях является обеспечение суверенитета и независимости страны, а также безопасность и благополучие граждан.

«Для этого особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе <…> и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента», — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, по его словам, важно принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ранее, 24 июня, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко также заявила, что в России необходима консолидация всего общества. Она отметила, что сила такой огромной и многонациональной страны — в единстве и исторической нетерпимости к провокаторству.

Наряду с этим Владимир Путин в своем обращении на фоне попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер», призвал к единению всех сил. По его словам, сегодня Россия борется за своих людей, за право сохранить себя и остаться суверенным государством.

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