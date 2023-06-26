Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к консолидации общества и указал на важность обеспечения суверенитета страны.

«Сегодня Россия переживает важный период в своей истории. Против нас <...> направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада», — заявил он на совещании с вице-премьерами 26 июня.

Глава правительства указал, что главным в этих условиях является обеспечение суверенитета и независимости страны, а также безопасность и благополучие граждан.

«Для этого особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе <…> и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента», — подчеркнул Мишустин.

Кроме того, по его словам, важно принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее, 24 июня, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко также заявила, что в России необходима консолидация всего общества. Она отметила, что сила такой огромной и многонациональной страны — в единстве и исторической нетерпимости к провокаторству.

Наряду с этим Владимир Путин в своем обращении на фоне попытки военного мятежа, предпринятой руководством ЧВК «Вагнер», призвал к единению всех сил. По его словам, сегодня Россия борется за своих людей, за право сохранить себя и остаться суверенным государством.