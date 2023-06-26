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Хабаровская птицефабрика вновь поставляет яйца после птичьего гриппа

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В Хабаровском крае птицефабрика «Комсомольская» вновь начала поставлять яйца в торговые точки Комсомольска-на-Амуре. Первая партия после вспышки птичьего гриппа появилась на прилавках магазинов. В июле планируются поставки в другие населенные пункты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Павла Сторожука.

Работу фабрики приостановили осенью 2022 года после вспышки птичьего гриппа. Все карантинные и организационные мероприятия проводились в течение четырех месяцев. В марте этого года карантин на птицефабрике сняли. Новое поголовье птицы завезли из племптицезавода «Хабаровский».

До вспышки заболевания мощность птицефабрики была до 43% валового производства яиц в регионе. К концу года предприятие планирует выйти на полную мощность. Это позволит производить 135 млн яиц в год.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что жители Амурской области, у которых изъяли домашних птиц в связи с распространением птичьего гриппа, получат компенсации за поголовье. Ущерб оценили в 267 тыс. рублей. Компенсация за каждую птицу составляет около 510 рублей.

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