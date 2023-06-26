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Двоих пострадавших в ДТП детей на вертолете доставили в Оренбург

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Вертолет санавиации доставил двух пострадавших в ДТП детей из Пономаревского района в Оренбург. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Авария произошла 24 июня вблизи села Кирсаново. Автомобиль Ford выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Деформация автомобиля была настолько сильной, что свободный выход из транспорта оказался заблокирован, пишет 56orb.ru. Два человека погибли Три человека, включая двоих детей, получили травмы.

На место происшествия был направлен вертолет санавиации. Специалисты забрали двух несовершеннолетних и доставили пострадавших в Центр детской хирургии Оренбурга, пишет «Урал56.ру». Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление.

В Новоорском районе 23 июня зафиксировано ДТП с участием велосипеда. 18-летний водитель Lada Granta допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу. Мальчик скончался на месте происшествия.

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