В РАН оценили риск ядерной войны на Корейском полуострове

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов 26 июня в беседе с «Известиями» оценил риск ядерной войны на Корейском полуострове.

Ранее в этот день Центральное телеграфное агентство Кореи, приводя содержание доклада Института американских исследований при МИД КНДР, сообщило, что США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня. В исследовательском отчете Института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом корейской войны 1950–1953 годов, а США и Южная Корея обвиняются в «бредовой антикоммунистической военной конфронтации» и «риторических угрозах».

«С моей точки зрения, это относительно дежурный доклад, выполненный в стандартном северокорейском обличающем США стиле. И с одной стороны, они, грубо говоря, ухватили тренд, потому что мы действительно сейчас видим больший уровень общей напряженности, больший уровень северокорейской риторики со стороны Сеула, значительно больший масштаб и количество учений», — сказал эксперт.

При этом Асмолов отметил, что сравнивать нынешнюю ситуацию с началом корейской войны некорректно.

«Потому что перед корейской войной полтора года был ее нулевой этап постоянных столкновений на границе. А сейчас этого нет. Постоянных, условно, трансграничных перестрелок или столкновений нет. Стороны скорее проводят учения или ракетные пуски, обмениваются воинственными заявлениями, но красную черту переходить не хотят», — сказал он.

Ранее, 2 июня, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия призывает США предпринять конкретные шаги для возобновления диалога с КНДР.

В апреле американский президент Джо Байден заявил, что США добиваются дипломатического прорыва с КНДР. По его словам, КНДР угрожает всё чаще и грубо нарушает санкции США.

С 2006 года Пхеньян провел ряд ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергало требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США. В 2018 году власти Северной Кореи заявили о прекращении действий. Тогда же состоялась встреча и первые за более чем 10 лет переговоры лидеров КНДР и Республики Кореи на границе двух государств. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились работать над заключением мирного договора и налаживанием двусторонних связей на Корейском полуострове.