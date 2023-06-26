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Google отменила оплаченные предзаказы на складной смартфон Pixel Fold

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Фото: Google
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Некоторые покупатели, оформившие предзаказ на складной смартфон Google Pixel Fold, обнаружили, что производитель отменил их накануне появления устройства в магазинах, сообщает портал Phone Arena 25 июня.

Стоимость мобильного устройства составляет $1799 (около 153 тыс. рублей). Как пишет портал, пользователи, которые столкнулись с отменой предзаказа, отметили, что проблема крылась в подтверждении суммы банком.

«Предзаказ был сделан 10 мая, а его отменили сегодня утром, потому что платеж не подтвержден», — рассказал один из пострадавших покупателей.

Как подчеркнула «Газета.Ru», в Google осведомлены о возникшей ситуации и уже занимаются исправлением ошибки, однако главная проблема заключается в том, что теперь пользователи не смогут получить свой заказ вовремя. Если перезаказать новинку на территории США прямо сейчас, то, например, модель на 256 ГБ в цвете Obsidian поступит не раньше 2–10 августа.

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10 мая Google представила Pixel Fold — первый в истории компании складной смартфон, который позиционируется как самый тонкий складной смартфон. Новинка оснащена двумя OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10. В ней также установлен фирменный чип Google Tensor G2, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

При этом обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов выразил мнение, что Pixel Fold вряд ли будет пользоваться популярностью, несмотря на свои технические характеристики. Он объяснил это тем, что конкуренты на рынке обладают идентичными характеристиками, а на слуху они больше.

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