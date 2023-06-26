Проверки на местах усилят в Приморье после гибели детей на воде

В Приморском крае ждут проверки все службы и ведомства, органы системы профилактики. Причина — участившиеся случаи гибели детей на водных объектах. Так, за минувшие выходные в крае утонули пятеро детей. Инциденты произошли в Яковлевском и Спасском районах, в местах, которые не были оборудованы для купания.

Как пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру, на территории Приморья и.о. прокурора края Дмитрий Попов поручил городским и районным прокурорам организовать проверки работы органов системы профилактики, по результатам проверок будет дана принципиальная оценка каждому факту выявленных нарушений и принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Пропавших детей искали все выходные в реке Арсеньевка недалеко от села Новосысоевка. В понедельник стало известно о трагедии в многодетной семье, которая недавно переехала в регион: двое детей утонули в водоеме у села Хвалынка Спасского района.

Всего же с начала года в крае произошло восемь подобных случаев. В ГУ МЧС отметили, что все они фиксировались в местах, не оборудованных для купания.